Госдума запретила вредные сообщества

Москва, , 11:03 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на защиту детей от запрещенной для распространения информации, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

В перечень запрещенной для несовершеннолетних информации попадают сведения, побуждающие детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни или здоровью иных лиц, либо направленные на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий.

Основанием станет решение Роскомнадзора.

Сокращается срок, в течение которого владелец сайта, получивший от хостинг-провайдера информацию о включении сайта в реестр, обязан удалить соответствующую интернет-страницу, а также срок, в течение которого хостинг-провайдер обязан ограничить доступ к таком сайту в случае бездействия владельца сайта. Сделать это нужно будет не в течение суток, как это предусмотрено сейчас, а незамедлительно.

«Мы даем правоохранителю дополнительный инструмент для профилактических мер по упреждению преступлений, связанных именно с вовлечением в заведомо противоправные действия, опасные для жизни и здоровья детей, а также для жизни и здоровья окружающих. Появляется новая, дополнительная процедура, которая позволяет оперативно блокировать контент, опасный для жизни и здоровья детей, связанный с вовлечением в такие известные преступные сообщества, как колумбайн, АУЕ и другие», — сказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).