Два жителя Северного Кавказа попали под суд за оправдание терроризма

Нальчик, , 10:00 — REGNUM В публичном оправдании терроризма обвиняются двое жителей СКФО. Один из подозреваемых в совершении этого преступления — уроженец Кабардино-Балкарии. На митинге в начале 2018 года, который проходил в Нальчике, он публично оправдывал террористов, сообщили ИА REGNUM 4 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

В высказываниях подсудимого прозвучало обоснование правомерности террористической деятельности лидеров и участников незаконных вооруженных формирований, действовавших на территории Кабардино-Балкарии и совершавших преступления террористической направленности.

Другая подсудимая — 20-летняя жительница города Карачаевска Карачаево-Черкесской республики. Девушка размещала в социальной сети «ВКонтакте» высказывания, содержащие оправдание террористической деятельности.

Оба уголовных дела будут рассматриваться в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

Читайте также: В колонию: Имам мечети в Дагестане наказан за оправдание терроризма

Напомним, в сентябре 2018 года житель села Чернолесского Новоселицкого района Ставрополья Артур М. был осужден за оправдание терроризма. Во время просмотра патриотического фильма он публично высказывался на эту тему в присутствии 40 студентов. Северо-Кавказским окружным военным судом он признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 24 тыс. рублей.

Читайте также: Житель Карачаево-Черкесии за призывы в мечети к террору, получил 15 лет