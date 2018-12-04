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Сервис Quora сообщил об утечке данных 100 млн пользователей

Общество

«Одна из систем подверглась кибератаке»

Сервис Quora сообщил об утечке данных 100 млн пользователей
Иван Шилов © ИА REGNUM
Интернет-пользователь

Вашингтон, 4 декабря 2018, 09:55 — REGNUM  Неизвестным хакерам удалось взломать американский социальный сервис обмена знаниями Quora. Об этом, как передает телеканал CNN, сообщил создатель сервиса Адам д'Анджело.

«Quora обнаружила в пятницу [30 ноября], что одна из систем подверглась кибератаке», — сказал он.

По предварительным данным, злоумышленники получили доступ к персональным данным более 100 млн пользователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 ноября 2018 г. хакеры группы Anonymous сообщили о получении доступа к раскрывающим схему вмешательства спецслужб Британии во внутренние дела РФ документам.

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