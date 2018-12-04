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Семья, пострадавшая от нацистов, хочет вернуть картину Камиля Писсарро

Общество

Картина была передана нацистам в обмен на свободный выезд из Германии в 1939 году

Мадрид, 4 декабря 2018, 09:56 — REGNUM  Правнук еврейской женщины Лили Кассирер будет судиться за возвращение картины Камиля Писсарро, отданной нацистам его прабабушкой 79 лет назад, сообщает 4 декабря Associated Press.

Кассирер отдала картину в качестве платы за возможность покинуть Германию во время управления ею нацистами. Женщина опасалась того, что может стать жертвой Холокоста, что вынудило ее отдать картину известного художника.

Картина была предоставлена нацистам в 1939 году, данный факт не оспаривает ни одна из сторон. Однако, как считают нынешние владельцы картины, семья Кассирер утратила над ней права в 1997 году, когда получила компенсацию от правительства Германии в размере $13 тыс.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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