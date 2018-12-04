Строить новое кладбище в Калуге начнут не ранее 2020 года

Калуга, , 09:49 — REGNUM Разработка проектно-сметной документации для нового кладбища, которое планируется построить в пригороде Калуги, в деревне Марьино, начнётся в 2019 году. Об этом 3 декабря на планёрке в городской управе сообщил директор «Калугаблагоустройства» Руслан Желтков.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской управы Калуги, проект кладбища планировалось разработать в 2018 году, но деньги в бюджет на эту статью расходов заложены не были. Теперь их предлагается заложить в бюджет 2019 года. Таким образом, к строительству удастся приступить не ранее 2020 года.

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Добавим, что до сентября действовал контракт на вывоз мусора, заключенный «Калугаблагоустройством» с ООО «Флора-сервис». В сентябре 2018 года контракт закончился, и сейчас «Калугаблагоустройство» занимается уборкой кладбищ самостоятельно. В ноябре с городских и сельских кладбищ было вывезено около 330 кубометров мусора и спилено почти три десятка деревьев. Но это лишь небольшая часть того, что надо сделать.

«Мы считаем, что нужно закладывать большее финансирование. Кладбище — всё-таки сложный объект. Туда идёт много людей и оставляет большое количество мусора», — сказал Руслан Желтков.

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Так как на большинство калужских кладбищ спецтехника проехать не может, к опиловке деревьев сейчас приходится привлекать промышленных альпинистов. Для этого тоже нужны дополнительные средства. Кроме того, дополнительные средства потребуются на закупку контейнеров для мусора, техники, на ремонт подъездных дорог и устройство дренажа. Эта проблема особенно актуальна для Литвиновского кладбища, которое каждую весну затапливают вешние воды.

В настоящее время в Калуге действуют 24 общественных кладбища, но только два из них, Литвиновское и Шопинское, открыты для всех видов захоронений. На всех остальных либо запретили захоронения, либо разрешили хоронить лишь в родственные могилы. На кладбище в Литвиново осталось чуть больше трех тысяч свободных мест, на Шопинском — немногим более четырех тысяч. Между тем ежегодно в Калуге умирает около пяти тысяч человек.