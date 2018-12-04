Тушить нечем: закрытая в Челябинске свалка продолжает гореть

Челябинск, , 09:44 — REGNUM В Челябинске на закрытой 11 сентября городской свалке продолжают возникать пожары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

С октября было зафиксировано семь пожаров. Среди причин названо в том числе и неосторожное обращение неустановленных лиц с огнём. По сведениям прокуратуры, меры по ограничению доступа посторонних на территорию свалки власти принимают недостаточные. Были высказаны претензии и в адрес городского управления экологии и природопользования, которое, по сведениям надзорного органа, не обеспечивает пожарной безопасности свалки. Нет тяжёлой техники, поливомоечной машины, и отсутствует возможность доставки воды для тушения возгораний.

При этом срок действия муниципального контракта на обеспечение пожарной безопасности истёк. В связи со всем этим временный мэр Челябинска Владимир Елистратов получил представление прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свалка была закрыта 11 сентября. Теперь предстоит её дегазация и рекультивация. Завершить работы планируется в 2021 году.