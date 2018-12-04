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СМИ Израиля отреагировали на героизацию идеолога бандеровского нацизма

Общество

Мэру Кличко вспомнили корни предков

Киев, 4 декабря 2018, 09:46 — REGNUM  Многие израильские СМИ опубликовали материалы, критикующие решение киевской госадминистрации увековечить память крупнейшего идеолога украинского нацизма Дмитра Донцова, сообщило 4 декабря издание Strana.ua.

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский отметил, что мемориальную табличку в честь Донцова устанавливать в Киеве, как минимум, странно, поскольку тот не был киевлянином.

Долинский напомнил антисемитские высказывания Донцова, а также его сотрудничестве с нацистами.

Израильский общественный деятель Алекс Тенцер задался вопросом, почему мэр Киева Кличко одобрил решение об увековечивании памяти нациста, учитывая, что бабушка киевского градоначальника была еврейкой и скрывалась от немцев?

«Вторую мировую войну Донцов провел в Берлине и оккупированной нацистами Праге, где очень себя комфортно чувствовал среди идейных единомышленников. Оттуда периодически наезжал в Львов, подолгу «гостил» в Риге», — сказано в материале издания «Вести. Израиль по-русски».

Отметим, Дмитро Донцов издал в 1926 году работу «Национализм», ставшую идеологической основой явления под названием «бандеровщина». Главарь немецких коллаборационистов на Западной Украине Степан Бандера был последовательным практиком идей Донцова.

Напомним, в конце ноября 2018 года стало известно, что в Киеве появятся таблички «выдающимся киевлянам», таким как Симон Петлюра и Дмитро Донцов. На школах города появятся таблички, посвящённые боевикам, участвовавшим в карательной операции против Донбасса.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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