ООН: за последние 12 дней в Южном Судане были изнасилованы свыше 150 женщин

Джуба, , 09:45 — REGNUM По данным ООН за последние 12 дней в Южном Судане насилию подверглись свыше 150 женщин и девушек, сообщает 4 декабря Agence France-Presse.

Преступления были совершены в отношении женщин, обращавшихся за помощью в специализированные центры продовольственной помощи в чрезвычайных ситуациях.

Правозащитники осудили акты насилия и призвали власти Южного Судана предпринять все необходимые меры для пресечения дальнейших преступлений.

Напомним, в Южном Судане недавно завершился много летний гражданский конфликт между правительством страны и оппозицией, несмотря на подписанные соглашения уровень насилия в государстве по-прежнему высок.

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