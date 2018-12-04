В Китае хотят запретить практику роскошных бракосочетаний

Пекин, , 09:12 — REGNUM Правительство Китая призвало к «всеобъемлющей реформе», направленной на прекращение практики роскошных свадеб с чрезмерным выкупом, сообщает Sindonews.

Чиновники из министерства по гражданским делам заявили, что брак должен отражать ценности и цели страны, а также реализовывать Xi Jinping Thought, широко известную политическую идеологию главы КНР Си Цзиньпина.

Министерство также сообщило, что нынешняя практика брака является отражением «необузданного поклонения деньгам».

Число мужчин в Китае на 30 миллионов превышает количество женщин. Считается, что нехватка женщин способствовала увеличению стоимости приданого, иначе известного как «стоимость невесты».

В сельской местности «стоимость невесты» в десятки раз превышает их годовой доход. Семья жениха предлагает не только наличные деньги, но и ювелирные изделия, автомобили, дома и многие другие подарки.

Например, в провинции Хубэй, где большая часть местного населения зарабатывает около 20 тыс. юаней (2800 долларов США) в год, «цена невесты» достигла более 200 тыс. юаней (почти 30 тыс. долларов США).

«Эти ритуалы практикуются годами, они становятся только популярнее и не могут быть запрещены административным распоряжением», — заявил Сюй Анки, эксперт Шанхайской академии общественных наук.

Напомним, «стоимость невесты» — это важный свадебный ритуал, который демонстрирует статус обеих семей. Несколько десятков лет назад в Китае были распространены браки по договоренности, организованные родителями без участия их детей. Сегодня молодые люди вправе выбирать того, кого они полюбили, но обязательно при согласии родителей на свадьбу.