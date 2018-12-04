Виновник аварии с детской командой под Норильском арестован

Дудинка, Красноярский край, , 09:08 — REGNUM Предполагаемый виновник аварии с микроавтобусом, в котором ехала детская команда по борьбе, под Норильском взят под стражу. Такую меру пресечения водителю грузовика избрал суд по ходатайству следователей. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального главка 4 декабря, подозреваемый арестован на два месяца.

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В правоохранительном ведомстве уточнили, что смертельное ДТП произошло 1 декабря 2018 года на 18-м км автодороги Дудинка — Алыкель — Норильск. Водитель автомобиля «Фольксваген» врезался в стоящий у обочины КамАз с прицепом. В результате аварии водитель и пассажир микроавтобуса погибли, ещё один взрослый пассажир и шестеро детей в возрасте от 13 до 15 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Таймырскую районную больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, следственные органы по факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.

Установлено, что группа детей в сопровождении двоих взрослых ехала на спортивные соревнования в Норильск. Поездка с администрацией региона согласована не была, и руководство спортшколы воспользовалось услугами частного перевозчика.

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