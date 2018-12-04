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Новая услуга: записать к ветеринару в Москве можно онлайн

Общество

Пока эта услуга доступна только для владельцев кошек и собак

Москва, 4 декабря 2018, 09:00 — REGNUM  В Москве появилась новая электронная услуга «Запись к ветеринарному врачу». Теперь записаться на приём к ветеринару в государственную клинику с домашним животным можно через mos.ru, сообщается на портале мэра Москвы.

Также в режиме онлайн можно вызвать ветеринара на дом, например, чтобы провести вакцинацию или чипирование.

Пока новая электронная услуга доступна только для владельцев кошек и собак. Позже планируется расширить список животных, с которыми можно будет онлайн записаться к ветеринару.

Председатель Комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин считает, что переход на электронную запись значительно упростит жизнь владельцев домашних животных. Им не придется стоять в очереди на прием к ветеринару.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы стремится максимально сократить количество бумажных справок, необходимых для получения тех или иных услуг. Это делается для удобства москвичей.

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