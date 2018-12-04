Муфтият Ингушетии не смог взыскать 1,7 млрд рублей за недостроенную мечеть

Магас, , 08:56 — REGNUM Арбитражный суд Москвы отклонил иск муфтията Ингушетии по недостроенной соборной мечети в Магасе. Ответчиками по иску являются федеральное казначейство и казначейство республики Ингушетии. В качестве ответчиков также выступают МВД России, правительство республики Ингушетия и администрация города Магаса.

Общая сумма иска составляет 1,7 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд бюджетных средств и 242,7 млн пожертвований.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года МВД по Ингушетии сообщило о том, что муфтият республики обратился с заявлением о хищении и самоуправстве при строительстве соборной мечети в городе Магасе. В ведомстве заявили об организации проверки данной информации сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции.

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Напомним, строительство Соборной мечети на 8000 человек началось в Ингушетии в 2010 году. В центре Магаса было выделено 20 га земли, на которой должен был появиться целый исламский комплекс с мечетью, университетом, зданием для размещения Духовного управления мусульман республики, гостиница, торговый центр «Халяль».

Для сбора средств для строительства комплекса был создан фонд «Азан», которым руководит сенатор Ахмед Паланкоев. Однако денежных средств не хватило и строительство мечети было заморожено.