Автомобилисты Москвы смогут исправлять ошибки при оплате парковки

Москва, , 08:55 — REGNUM Пользователи мобильного приложения «Парковки Москвы» получат возможность самостоятельно корректировать допущенные при оплате парковки ошибки. Исправить неверно внесенные данные можно будет до конца текущих суток, сообщает 4 декабря пресс-служба московской мэрии.

Отмечается, что указанные функции заработают в первом квартале 2019 года. Автомобилисты, неточно указавшие время парковки, смогут до конца суток доплатить недостающую сумму, тем самым избежав штрафа за неоплаченную стоянку.

Также сообщается, что владельцы авто получат возможность исправить неверно указанный номер парковки или неправильную сумму платежа. Кроме того, пользователь приложения сможет поправить данные, если по ошибке оплатил стоянку другой машины.

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Как сообщало ИА REGNUM, платные парковки в столице России появились в 2012 году. Цена за услугу платной парковки составляет от 60 до 200 рублей в час в зависимости от месторасположения. В выходные и праздничные дни парковка в Москве остается бесплатной.

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