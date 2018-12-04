Глава Якутска прописала мэрии благотворительность вместо корпоратива

Якутск, , 09:02 — REGNUM Сотрудники администрации Якутска будут проводить благотворительные акции в социальных учреждениях города вместо новогодних банкетов. Такое поручения своим заместителям дала мэр города Сардана Авксентьева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации столицы республики.

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Акция получила название «пять шагов к Новому году», в рамках неё каждый вице-мэр получил от Сарданы Авксентьевой конверт с указанием соцучреждения, в котором необходимо будет организовать праздничные мероприятия. Эти праздники станут заменой традиционным новогодним банкетам, провести их заместители главы города должны будут своими силами. Новогодние мероприятия будут проводиться в школах-интернатах, домах престарелых и инвалидов, и других социальных учреждениях.

Решение отменить новогодний корпоратив в мэрии Якутска Сардана Авксентьева приняла в начале ноября. Ранее это традиционное праздничное мероприятие проводилось на бюджетные деньги ежегодно в Государственном театре оперы и балета, траты на него составляли порядка 1 млн рублей.

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Заменой корпоративу станет предновогодняя встреча мэра Якутска с сотрудниками администрации городского округа, на ней будут подведены итоги акции «Пять шагов к Новому году».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сардана Авксентьева отменила два банкета с изысканными блюдами, на которые из бюджета города планировалось потратить порядка 1,1 млн рублей. В меню были салаты «Индигирка» (готовится из северной рыбы — чира, муксуна, нерки, пеляди, омуля) и «Северный» (из языка), строганина, жареные караси, якутское национальное блюдо саламаат, блины, жареный муксун, фаршированный чир, отварное мясо жеребятины на шпажке, люля-кебаб и шашлык из жеребятины, стейк из форели, суп из языка, пирожки с печенью, блины, фрукты, брусничный морс, кумыс и многое другое.

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Напомним также, что мэрией столицы Якутии уже объявлены, как и было обещано, торги по продаже трёх стоящих на балансе учреждений горадминистрации дорогих внедорожников, а также отменены траты на показ балета «Корсар». Заложенные на эти цели 1,5 млн рублей Сардана Авксентьева распорядилась потратить на поддержку городских школ искусств и библиотек.