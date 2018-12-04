Бандиты в Мексике пытались освободить заключенного: убиты полицейские

Мехико, , 08:28 — REGNUM В результате нападения бандитов на западе Мексики погибли шесть сотрудников правоохранительных органов, сообщает 4 декабря Associated Press.

Нападавшие пытались освободить заключенного, которого сопровождали полицейские. По данным властей, преступники передвигались на трех автомобилях, когда совершили нападение на патруль.

Напомним, уровень насилия в Мексике продолжает оставаться на очень высоком уровне ввиду действия многочисленных группировок, в основном занимающихся продажей наркотиков.

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