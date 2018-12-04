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В Оренбуржье число новых фактов ВИЧ-инфекции снизилось на 6%

Общество

За 10 месяцев 2018 года выявлен 1851 случай

В Оренбуржье число новых фактов ВИЧ-инфекции снизилось на 6%
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Анализ крови на ВИЧ

Оренбург, 4 декабря 2018, 08:24 — REGNUM  В Оренбургской области отметили положительную динамику снижения числа вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции. За 10 месяцев 2018 года выявлен 1851 новый факт ВИЧ-инфекции, что на 6% меньше, чем в за аналогичный период 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора.

В возрастной структуре ВИЧ-инфицированных с впервые установленным диагнозом в 2017—2018 годах ведущее место занимает возрастная группа 31−40 лет, при этом 45% граждан заразились половым путем. В Роспотребнадзоре обратили внимание на особенность — в последние годы в эпидпроцесс активно вовлекаются граждане среднего и старшего возраста, которые не относятся к группам риска.

В январе-октябре 2018 года в регионе провели 310 тыс. обследований с целью раннего выявления ВИЧ-инфекции. На антивирусном лечении находятся более 10 тысяч ВИЧ-инфицированных (98% от числа нуждающихся).

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ВИЧ-инфекция и СПИД
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