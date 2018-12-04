В Москве изменятся правила оплаты парковки

Москва, , 08:10 — REGNUM Департамент транспорта Москвы изменит правила оплаты парковки на улицах столицы. Изменения в мобильное приложение «Парковки Москвы» будут внесены в I квартале 2019 года, сообщается на портале мэра Москвы.

Теперь в случае неправильно введенных данных при оплате парковки автомобилисты смогут самостоятельно исправлять свои ошибки.

Ранее, если время оплаченной парковки закончилось, а водитель забыл ее продлить, то выписывался штраф. Согласно новым правилам, автомобилисты смогут доплатить за парковку до конца дня.

Также автомобилисты смогут поправить номер парковки, если указали неправильный номер и заплатили не за ту парковку.

Кроме того, можно поправить данные, если автомобилист по ошибке оплатил стоянку другой машины.

В Департаменте транспорта отметили, что благодаря этим изменениям москвичи и гостям столицы будут реже получать штрафы при неправильный ввод данных.

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Как сообщало ИА REGNUM, платные парковки в Москве впервые появились в 2012 году. Цена за платную парковку составляет от 60 до 200 рублей в час в зависимости от месторасположения. В выходные и праздничные дни парковка остается бесплатной.

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