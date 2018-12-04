На Украине прошли обыски в храмах и в домах священников УПЦ МП

Житомир, Украина, , 08:11 — REGNUM Сотрудники спецслужб Житомирской области провели обыски в епархиальном управлении, в храмах и домах священников канонической Украинской православной церкви, сообщил 3 декабря местный ресурс Житомир.info.

«Работники следственного управления нацполиции в Житомирской области вместе с работниками СБУ проводят восемь санкционированных обысков в Киеве, Житомире, Овруче и Коростене. Обыски проводятся в зданиях, помещениях и частных домах», — заявила пресс-секретарь нацполиции Алла Ващенко.

Священники рассказали, что сотрудники спецслужб искали печатную продукцию, а также изымали различные носители информации, искали тексты, которые «содержат высказывания, которые оскорбляют чувства граждан, сторонников и последователей разных верований, религий и конфессий в связи с их религиозными убеждениями, которые разжигают религиозную вражду и ненависть», — сказано в деле.

«Мы являемся свидетелями того, что впервые за время независимости Украины происходит массовый вызов на допросы священнослужителей и проводятся обыски в епархиальных управлениях, храмах и домах священнослужителей УПЦ», — прокомментировал произошедшее глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

Он также отметил, что «правоохранители» стараются не замечать фактов разжигания религиозной вражды к УПЦ МП со стороны украинской власти и СМИ.

Напомним, ранее около двадцати священников УПЦ МП в Ровенской области были вызваны на допрос в СБУ. Священнослужители заявили, что сотрудники спецслужб не предъявили им никаких конкретных обвинений и не указали причину допроса.

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