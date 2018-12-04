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В Новосибирске подтвердили регистрацию Депардье по месту жительства

Общество

Актер воспользовался услугами МФЦ

Новосибирск, 4 декабря 2018, 08:06 — REGNUM  Французский актер и российский гражданин Жерар Депардье зарегистрирован по месту жительства в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба регионального многофункционального центра «Мои документы».

Отмечается, что известный артист воспользовался услугами МФЦ «в рамках выездной регистрации». Документы у него приняла лучший специалист года Ольга Шаломаева.

Депардье остался доволен качеством предоставления услуг, отметили в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, российское гражданство Депардье получил в 2013 году. Позже актеру предоставили квартиру в Саранске, однако его постоянным местом проживания остается Бельгия.

Читайте ранее в этом сюжете: Жерар Депардье получил прописку в Новосибирске

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