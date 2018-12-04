В Москве 4 декабря ожидается мороз до -2

Москва, , 07:43 — REGNUM День 4 декабря в Москве и Подмосковье будет облачным, с морозом до — 2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура может подняться до нуля. Местами ожидается небольшой снег, гололедица. Ветер будет дуть южный со скоростью 6−11 м/с.

В ночь на 5 декабря похолодает до — 4 °C, а днем термометр покажет −1…−1 °С. Синоптики также обещают облачность и гололедицу, снег или мокрый снег, местами туман, гололед и налипание мокрого снега.

Как сообщало ИА REGNUM, на погоду в столичном регионе в ближайшие дни будет влиять перенос воздушных масс из Атлантического океана. Погода будет переменчивой, с осадками в виде снега.

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