В Красноярске обсудили создание энецкой письменности

Красноярск, , 07:33 — REGNUM Создание и юридическое сопровождение энецкой письменности обсудили в Красноярске учёные-специалисты в области поддержки языков и культур коренных малочисленных народов Севера, ведущие специалисты в области энецкого языка и представители органов власти. Заседание комитета, посвящённое этому вопросу, прошло в конгресс-холле Сибирского федерального университета, сообщает 4 декабря пресс-служба вуза.

«Необходимость создания и утверждения энецкой письменности созрела уже давно, в полный рост встала проблема времени, роста и зрелости проблемы», — сообщила куратор проекта «Энецкая письменность» Наталья Копцева.

По её словам, лесной диалект энецкого языка — бай — находится в лучшем состоянии, чем тундровый диалект, и возможность его спасения представляется специалистам реальной. В деле создания энецкой письменности, отмечает эксперт, существуют определённые сложности, поэтому несмотря на всю остроту вопроса и риск потери времени, требуется взвешенное, тщательное обсуждение спорных букв и фонем, а также привлечение к экспериментальной проверке носителей языка.

Энцы — последний бесписьменный народ Арктики. Они относятся к коренным малочисленным народам Сибири, в основном проживают в деревнях Потапово и Воронцово Красноярского края. Данная этнокультурная группа насчитывает не более 250 человек.

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