Глава района Якутии передумал вводить обязательный национальный дресс-код

Якутск, , 07:32 — REGNUM Глава Нюрбинского района Якутии Алексей Иннокентьев изменил свой подход к требованию приходить на работу по пятницам в национальных костюмах, введённому им ранее для сотрудников всех предприятий и организаций муниципалитета. Его распоряжение изменено так, что соблюдение дресс-кода предписывается добровольно и раз в месяц, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Этот проект распоряжения, опубликованный в соцсети, был отредактирован, — цитирует представителя администрации Нюрбинского района ИА SakhaDay. — На самом деле, он носит рекомендательный характер, а не обязывает работников. Кроме того, изменилась периодичность выхода в национальной одежде, он ограничился одним днём в месяц».

Как сообщало ИА REGNUM, помимо дресс-кода ставшее причиной сильного резонанса в соцсетях распоряжение предписывало руководителям управлений, предприятий, организаций и учреждений Нюрбинского района независимо от их организационно-правовой формы обеспечить разучивание своими сотрудниками гимна муниципалитета, сделать вывески на двух языках и «усилить работу по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма». Кроме того, глава района Алексей Иннокентьев поручил провести работу по распространению якутских национальных игр, а также широко использовать национальные тематики и мотивы. Распоряжением также предписывается включить в рацион школьников и дошкольников национальные якутские блюда.