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На Кавказе обнаружены останки 107 воинов Красной армии

Общество

Поисковики нашли большое количество стреляных гильз различных калибров, пулеметные ленты, оружие, а также боеприпасы, предметы быта и истлевшее обмундирование

Ростов-на-Дону, 4 декабря 2018, 07:30 — REGNUM  На территории Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) обнаружили останки 107 солдат и офицеров Красной армии, погибших в ходе битвы за Кавказ 1942−1943 годов. Об этом сообщили 4 декабря в пресс-службе ЮВО.

Отмечается, что около 5 тыс. военнослужащих в рамках героико-патриотической акции «Вахта памяти» вели работы в Кировском районе Северной Осетии, в Майском районе Кабардино-Балкарии и в районе поселка Старый Малгобек в Ингушетии.

Кроме останков воинов РККА поисковики обнаружили большое количество стреляных гильз различных калибров, пулеметные ленты, 126 единиц оружия, а также боеприпасы, предметы быта и истлевшее обмундирование. Также сообщается, что по записке, вложенной в медальон, удалось установить личность одного из погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря, ко Дню Неизвестного Солдата Минобороны России опубликовало ранее секретные архивные документы, касающиеся обороны Москвы в декабре 1941 года.

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