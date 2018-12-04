Реорганизация пожарных частей Якутии – это риск: что может один водитель?

Якутск, , 06:30 — REGNUM В Якутии активно обсуждают переформирование республиканских противопожарных подразделений, результатом которого, уверены пожарные, станет ослабление возможностей оперативно бороться с возгораниями в нескольких населённых пунктах республики. Количество работников в частях будет сокращено, и в некоторых отвечать за тушение огня останется один водитель, высказали мнение корреспонденту ИА REGNUM сотрудники ГБУ «Противопожарная служба Якутии».

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Основанием для беспокойства пожарных стали планы провести в противопожарных подразделениях организационно-штатные мероприятия, которые уже были донесены до сотрудников пожарных частей на совещании и заседании комиссии. Изменения предполагают фактически расформирование подразделения в Кангалассах и сокращение 153 работников, рассказал исполняющий обязанности территориального комитета работников противопожарной службы, председатель профсоюза ГБУ «Противопожарная служба Якутии» Дмитрий Неустроев.

«Реорганизация эта — фактически сокращение, будут сокращены 153 человека, уведомительные листы они получат до конца 2018 года, а вступят в силу эти изменения с марта 2019 года. Было собрание комиссии по реорганизации этих штатных единиц, я не согласился с этим решением — я представитель работников, как я могу с этим согласиться? — отметил Дмитрий Неустроев. — Мы за сохранение структуры противопожарной службы хотя бы в таком составе, в котором она сейчас находится, это влияет на структуру противопожарной службы. После этого сокращения в нашей малокомплектной пожарной части будет только один водитель дежурить. Что может сделать один водитель, выезжая на пожар, тем более зимой, в холод? Надо чтобы с ним ещё работал хотя бы начальник караула».

Начальники караулов будут сокращены, отмечают пожарные. По их информации, фактически в пожарной части останется только водитель, и непонятно, как он без помощи и в одиночку будет справляться с выездом, оповещением и развёртыванием пожарных рукавов на объекте, тем более в условиях суровой якутской зимы.

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«Ранее Лепчиков (председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков — прим. ИА REGNUM ) говорил о том, что будет только перемещение, а теперь уже в проекте изменений идёт слово сокращение, — поделился мнением начальник караула пожарной части в селе Павловск Мегино-Кангаласского района Алексей Петров. — Это, конечно, беспокоит. Например, теперь начальники караула идут под сокращения, в одной только нашей малочисленной пожарной части четыре человека останутся без работы. Остаются одни водители, начальник части, замначальника части и инструктор, который должен заниматься профилактикой пожаров. Инструктор на тушении пожаров не может быть, водители тоже не участники тушения пожаров. Это очень беспокоит. Водители, если реорганизация таким образом пойдёт, как могут руководить тушением пожара? В ночное время они остаются одни, надо снарядить машину, выехать, и параллельно всех уведомить».

По словам Алексея Петрова, он сам в одиночку дежурит в части уже три года после того, как в ней сократили людей.

«Техника стоит, здание есть, а работать некому. Я три года охраняю этот объект, выезжал на 13 пожаров один по посёлку, помогали тушить люди из числа зевак. Мы сами собираемся, сами оповещаемся, остальные сотрудники выезжают из дома. Но от нас требуют сведения по пожару, как только выехали — сразу начинают требовать, а если один водитель — неизвестно, как одному доехать, подавать развёртывание, тушить и ещё оповещать», — недоумевает начальник караула павловской части.

Он подчёркивает, что по правилам посторонних нельзя допускать к тушению пожара, но как тогда справляться в одиночку? Алексей Петров уверен, что в противопожарных подразделениях Якутии не должны происходить такие перемены, которые, без сомнения, ухудшат возможность частей оперативно и эффективно бороться с возгораниями, и сравнивает ситуацию в республике с другими регионами. В Амурской области и в Хабаровском крае малокомплектная пожарная часть — это 20 человек, а не четыре-пять.

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«А у нас люди при возгорании до части в зимнее время добираются 40 минут», — говорит Алексей Петров.

На плохую организацию работы противопожарных подразделений он пожаловался в открытом письме главе республики Айсену Николаеву, и теперь его намерены сократить — в рамках запланированной реорганизации и фактически заменив водителем. Это при том, что пожарным Алексей Петров работает уже более 20 лет.

В своём обращении он жаловался главе региона не только на недостаточное число людей в части, но и на хроническую нехватку пожарных рукавов, отсутствие денег и расходников на ремонт и обслуживание пожарных машин, крайне низкое качество форменной одежды. Результатом обращения к главе региона стало не решение всех этих проблем, а попытка уволить Алексея Петрова как неугодного — его письмо «спустили» руководству ГБУ «Противопожарная служба Якутии», на действия которого фактически и были жалобы.

В пожарной части в Кангалассах также уверены, что главная цель реорганизации — увольнение неугодных. Это подразделение в пригородном посёлке Якутска в соответствии с планами госкомитета по обеспечению безопасности населения республики будет расформировано полностью. Вместо полноценной пожарной части останется только пост в доме престарелых и инвалидов, который, считают пожарные, не позволит обеспечить противопожарную защиту расположенным в Кангалассах старым двух‑ и трёхэтажным домам.

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«Они ссылаются на состояние здания, которое признали непригодным для нахождения людей, но санэпидстанция анализы на грибок не брала, комиссия с мэрии просто визуально осмотрела помещения, замеры, обследования — ничего этого не делалось, — рассказал сотрудник пожарной части в Кангалассах Андрей Холтасунов. — Мы их в апреле предупреждали, что так будет, но они сами довели здание до такого состояния. Боеготовую нашу часть со звеном ГДЗС, которая имеет возможность зайти в огонь, вытащить людей, хотят расформировать. Теперь только через 40 минут из посёлка Жатай часть со звеном ГДЗС сможет подъехать. Оставляют посёлок фактически голым».

По словам Андрея Холтасунова, пожарные находились в здании, поражённом грибком, девять лет, и о здоровье их никто не беспокоился. Стены помещений при этом как были, так и остаются в удовлетворительном состоянии, уверен пожарный: установленные в трещинах «маячки» остаются целыми.

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«У нас не всё здание аварийное, у нас два крыла, там есть и хорошие помещения, мы можем там сидеть. В гараже только грибок, получается, где машины стоят. Всё делается только для того, чтобы разогнать неугодных, только для этого. Больше никакую часть не расформировывают, только Кангалассы, — уверен Андрей Холтасунов. — Они 650 человек сокращают и тут же 650 человек вводят — только чтобы расформировать кангаласскую часть. Они хотят разогнать нас по частям, отправить в самые дальние подразделения, чтобы мы уволились, и не думают о жителях Кангаласс. А там деревянные двух‑ и трёхэтажные дома стоят, через 40 минут что там смогут пожарные сделать? Ничего».

«Подчистить» ГБУ «Противопожарная служба Якутии» решила и профсоюз этой организации, считает его руководитель Дмитрий Неустроев. В профсоюзе, который полностью поддерживает кангаласских пожарных, состоит 1600 человек, и его главу решили экстренно поменять на более лояльного человека. По уставу защищающей права пожарных организации выборы её руководителя должны состояться только в августе 2019 года.

«Но работодатель хочет произвести эти изменения уже в начале декабря 2018 года, обзванивает начальников районных отрядов, чтобы в добровольно-принудительном порядке их делегировали на выборы председателя комитета. Руководство ГБУ «Противопожарная служба Якутии» хотят поставить на место руководителя профкома своего человека, чтобы контролировать ситуацию, а это противоречит статье пятой федерального закона №10 о невмешательстве работодателя в дела профкома и устав территориального комитета профсоюза работников. Мы с этим боремся. Если это собрание всё равно пройдёт, оно будет считаться нелегитимным. Мы подадим в суд, это грубое нарушение устава и ФЗ», — отметил Дмитрий Неустроев.

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Как сообщало ИА REGNUM, госкомитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии затеял оптимизацию в ГБУ «Противопожарная служба Якутии», но перемены, уверены пожарные, пойдут исключительно во вред безопасности жителей региона. Суть изменений — переформирование пожарных частей, некоторые из которых превратятся в малокомплектные, некоторые — просто в пожарные посты, а часть несогласных с переменами сотрудников будут отправлены под сокращение. На официальное увольнение пожарных уже даже приготовили деньги — на это, в отличие от содержания зданий частей и выдачи обмундирования, они есть.

Напомним, сотрудники подразделения ГБУ «Противопожарная служба Якутии» в посёлке Кангалассы дважды объявляли голодовку с требованием создать нормальные условия труда для сотрудников части. Акции протеста состоялись весной и осенью 2018 года, пожарные просили выплачивать им зарплату в полной мере и по фактически отработанному времени, выдавать обмундирование по сезону, снабжать их в достаточной мере необходимыми на тушении пожаров средствами индивидуальной защиты, финансировать ремонт и содержание зданий частей и пожарных машин. По итогам голодовок эти требования были выполнены только частично, а участвовавших в акции протеста сотрудников теперь намерены сократить.