Три новые вспышки африканской чумы свиней зафиксированы в Китае

Пекин, , 06:16 — REGNUM В Китае подтверждены новые вспышки африканской чумы свиней в трех регионах провинциального уровня, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Поднебесной, передает 3 декабря агентство Синьхуа.

На одной из ферм Пекина, где выращивалось 9835 свиней было подтверждено заражение 85 и гибель семнадцати животных. Вспышки также были зафиксированы в провинциях Шэньси и Хэйлунцзян, где по меньшей мере 156 свиней погибли от опасного вируса. Власти немедленно предприняли все необходимые меры профилактики и дезинфекции, включая убой зараженных животных.

Министерство также ввело карантин в провинции Ляонин на северо-востоке Китая после того, как там была зафиксирована вспышка чумы свиней в октябре текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай в 2018 году заражения домашних свиней в Китае был зафиксирован середине августа, с тех пор уже более десятка провинций зафиксировали целый ряд вспышек этого опасного вируса.

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