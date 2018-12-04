«Поскальзываться осторожно»: в Пекине исчезнут глупые надписи на английском

Пекин, , 05:36 — REGNUM Пекинское управление иностранных дел проверило более 2 млн иероглифов на различных знаках и вывесках, которые имеют сопровождающие подписи на английском языке с момента вступления в силу новых стандартов английских переводов 1 декабря 2017 года, что подвигло власти убрать или заменить внушительное количество несуразных надписей, сообщает агентство Синьхуа.

Иностранным гостям и знающим в достаточно хорошей степени английский язык жителям столицы Поднебесной постоянно резали глаз несуразные, глупые, а порой очень смешные надписи на английском, дублирующие китайские. Так, очень трудно не поскользнуться при виде надписи: «Поскальзываться осторожно!» у входа в общественный туалет, что в действительности означает: «Осторожно, влажный пол!».

А другая надпись у входа в банк гласит «ждите снаружи рисовую лапшу» вместо «ожидайте за желтой линией». Подобного рода надписи впоследствии распространились за рамками китайской столицы, однако теперь они уходят, уступая место грамотным обозначениям благодаря кампании по исправлению неграмотных надписей на английском языке.

Для проведения работы привлекались китайские и иностранные специалисты по английскому языку и переводу с китайского на английский.

«Перевод надписей в общественных местах не только поможет иностранцам понять всё-таки, что имели в виду их составители, но также создать более солидный имидж города», — заявил исполнительный вице-президент Ассоциации переводчиков Китая и советник кампании по корректировке надписей Чэнь Минмин.

Некоторые надписи стали результатом дословного перевода. Особенно это касается надписей на магазинах вроде «назовите курение, назовите алкоголь» (брендовые сигареты и алкоголь). А на знаменитой пешеходной торговой улице Пекина Ванфуцзин можно лицезреть неграмотный перевод полисемантических слов и выражений вроде «экстренный выход», которые были переведены на английский как «экспорт». Дело в том, что выход и экспорт в китайском языке пишутся одними и теми же иероглифами.

Отметим, что организаторы кампании намерены к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине успеть заменить все подобного рода надписи на грамотные. При этом многие неграмотные надписи были второпях установлены к летней Олимпиаде 2008 года, которая тоже проходила в Пекине.

Напомним также, что подобная проблема имеет место и в пограничных с Россией городах Китая, только в значительно более серьезной степени. Если в столичном Пекине контроль качества надписей хотя бы имеется, то в пограничных городах, занимающихся в основном торговлей с Россией, не до контроля качества надписей.