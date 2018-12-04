Петербург снова стал ведущим культурным направлением мира

Санкт-Петербург, , 05:25 — REGNUM Санкт-Петербург в третий раз удостоился награды WTA Awards в номинации «Ведущее культурное туристическое направление мира», сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма Северной столицы.

Сообщается, что церемония награждения прошла 1 декабря в Лиссабоне. В этот раз Северная столица оставила позади Париж, Лондон, Рим, Венецию, Пекин и другие города. Призовую статуэтку на церемонии получил руководитель Конгрессно-выставочного бюро комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мацарин.

Ранее Санкт-Петербург удостаивался этой премии в 2016 и 2017 годах. Сама премия была учреждена в 1993 году в Лиссабоне. Конкурс проходит в два этапа: на первом номинанты отбираются при помощи онлайн-голосования, а затем прошедших во второй этап конкурса отбирают эксперты в жюри.