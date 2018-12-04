«Живодёрня»: скандал с убийством бродячих животных в Татарии

Казань, , 05:12 — REGNUM В Татарии набирает обороты скандал, связанный с усыплением бездомных животных в Пестречинском районе. Там исполком усыпил 12 собак, а потом отчитался на госпортале «Народный контроль» с приложением фотографий. Зоозащитники обратились с заявлением в отдел МВД России по Пестречинскому району, чтобы установить лиц, которые причастны к убийству собак при выполнении муниципального заказа для привлечения «их к ответственности за жестокое обращение с животными согласно части 2 статьи 245 УК РФ», а также организовали сбор подписей под обращением к прокурору РТ Илдусу Нафикову и главе МВД региона Артёму Хохорину, требуя взять под контроль данное дело. За неделю было собрано почти 2 тыс. подписей и сбор продолжается, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На портале государственных и муниципальных услуг в разделе «Народный контроль» некоторое время назад появилось сообщение исполкома Пестречинского района Татарии с пометкой, что «произведён отлов 12 собак путём усыпления». К сообщению были приложены фотографии, на которых в кузове автомобиля лежат мёртвые собаки, а сверху на них сидят два выживших щенка. Подобные методы отлова бродячих животных вызвали негативную реакцию у жителей. В отдел полиции района было подано заявление, в котором активисты потребовали установить тех, кто исполнял данный муниципальный контракт, и привлечь «их к ответственности за жестокое обращение с животными согласно части 2 статьи 245 УК РФ». Одновременно с этим было опубликовано открытое обращение к прокурору РТ Илдусу Нафикову и главе МВД региона Артёму Хохорину, в котором авторы заявления просят взять дело на личный контроль.

«Обращаем ваше внимание, что попустительство преступлениям способствует правовому нигилизму в обществе, а значит и росту преступности. Жестокое обращение с животными считается преступлением против общественной нравственности, а отсутствие должного внимания при раскрытии таких преступлений приобретает широкий общественный резонанс. Исходя из вышесказанного просим вас взять под личный контроль расследование этого дела», — отмечается в обращении, под которым уже подписались более 1,8 тыс. жителей.

Под петицией также идёт активное обсуждение ситуации.

«Закон о жестоком обращении с животными надо к ним применять. Есть же вариант выловить, стерелизовать, привить и выпустить обратно. А на те деньги, которые получает из республиканского бюджета господин Нуруллин в Казани и его живодерня можно было бы организовать не один приют временного содержания, для приведения собак в хорошую физическую форму и последующее пристройство», «Приюты надо финансировать, как во всех цивилизованных странах, а не убивать!», «Я люблю животных. Подбираю с улицы бездомных, потом раздаю в добрые руки. Нельзя давать животных в обиду. Им помочь некому»,"Я подписываюсь, потому что считаю данное поведение бесчеловеческим, низким, мерзким и бесчестным. Собака когда-то давно оказалась на улице бездомной по вине человека, из-за его безответственности. И я считаю, что именно мы в ответе за это и должно решать данную проблему. Неужели все что смогли придумать власти Татарстана — это убийство? Это бесконечно грустно и бесконечно стыдно», — пишут участники обсуждения.

Напомним, в 2018 году жители Тукаевского района Татарии обнаружили на местной свалке трупы убитых бездомных животных. А самый громкий скандал в этой сфере произошёл в марте 2018 года. Зоозащитники обратили внимание на тендер, который проводил исполком Набережных Челнов. В нём не только было прописано точное число кошек и собак, подлежащих отлову, но и количество тех, что подлежит умерщвлению.

Активисты обратились в УФАС по РТ и жалоба частично была удовлетворена, тендер был отменён. Позднее в суде исполком оспорил решение антимонопольного ведомства.

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