Вахтанг Кикабидзе: «Я больше десяти лет не был в России»

Тбилиси, , 04:46 — REGNUM Больше десяти лет прошло со дня последней поездки актера Вахтанга Кикабидзе в Россию, заявил он в интервью Sputnik Грузия.

Комментируя сообщения СМИ о том, что он якобы тайно приезжал в Россию с концертом:

«Это наглая ложь. Я не был ни в одном российском городе с 2008 года. Сегодня у нас 2018 год. Я больше десяти лет не был в России».

Напомним, 3 декабря в российских СМИ появилась информация о том, что Кикабидзе якобы выступал на закрытой вечеринке в ресторане «Шаляпин» (Санкт-Петербург). Сообщалось, что он не устоял перед большим гонораром в €40 тысяч, которые ему заплатили за 40-минутное выступление.

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