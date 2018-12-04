Китай защитит слонов от поездов на новой железной дороге КНР — Лаос

Пекин, , 04:44 — REGNUM Строители занимаются возведением защиты вдоль недавно построенного участка железной дороги, связывающей Китай и Лаос в провинции Юньнань на юго-западе Китая с целью защиты диких слонов, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Куньминское бюро Китайских железных дорог сообщило о том, что защита будет возведена на 36-километровом участке вдоль равнинных районов Сишуанбаньна-Дайского автономного района провинции Юньнань на юго-западе Китая. Буквально недавно здесь было закончено строительство целой группы тоннелей.

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Проектный директор бюро Чжэн Сяньсань сообщил, что инициатива строительства защиты появилась, как ответ на проблему миграции диких слонов, которые могут погибнуть под колесами поездов. Защита построена по легкой шумоизоляционной технологии для того, чтобы звук от проезжающих поездов не беспокоил животных.

Отметим, что в указанном районе проживает порядка 300 особей диких азиатских слонов, которые являются очень редкими животными, находящимися под государственной защитой китайских властей.

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Указанная выше железная дорога Китай-Ласо, как ожидается, будет открыта к концу 2021 года и сократит время путешествия между столицей Юньнань городом Куньмином и столицей Лаоса городом Вьентьяном до половины суток.

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