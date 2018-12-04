Власти Китая проверят ряд сетей люксовых гостиниц на антисанитарию

Пекин, , 04:20 — REGNUM Министерство культуры и туризма Китая планирует направить ревизионные группы в целый ряд гостиничных сетей, которые попали в СМИ в связи с предположительно серьезным нарушением санитарно-гигиенических норм, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Согласно предшествовавшим сообщениям в СМИ, уборщики и прочий персонал ряда роскошных отелей были замечены на камерах видеонаблюдения за некачественным мытьем посуды, зеркал, а также не смене использованных полотенец и постельного белья, что вызывало озабоченность общественности и привлекло внимание министерских органов.

Под руководством министерства, рабочая группа, состоящая из местных департаментов по культуре и туризму, а также других органов, включая Китайскую ассоциацию туристических отелей и экспертов по санитарии и пожарной безопасности, проведут основательную проверку «засветившихся» отелей.

Напомним, что в целом ряде люксовых гостиниц в Китае было месяцем ранее замечено серьезное нарушение санитарно-гигиенических норм. При чем это касается прежде всего крупных международных сетей вроде Conrad Beijing, Le Royal Meridien Shanghai, Shangri-La Hotel Fuzhou в городах Шанхае, Пекине, Фучжоу и Гуйян.

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