Власти Китая познакомили крестьян Внутренней Монголии с Конституцией страны

Хух-Хото, Китай, , 04:08 — REGNUM Китай объявил о своей первой пропагандистской кампании в рамках Недели Конституции в городе Хух-Хото, столицы Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 3 декабря издание Guangming Daily.

На церемонии запуска кампании представителям фермеров, животноводов, сообществам жителей и учащихся были вручены монгольская и китайская версия Конституции страны. Кампания была совместно запущено Департаментом пропаганды при Центральном комитете Компартии Китая, Министерством юстиции и государственным управлением по популяризации закона.

Напомним, что в 2018 году Китай впервые решил провести кампанию по популяризации в рамках тематической недели, которая продлится с 2 по 8 декабря. Нынешняя Конституция Поднебесной была принята 4 декабря 1982 года, в связи с этой датой, Неделя Конституции станет частью кампании длиной в месяц по популяризации Конституции страны.

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