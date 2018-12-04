Forbes назвал самых «дорогих» блогеров YouTube

Вашингтон, , 03:28 — REGNUM Самым высокооплачиваемым блогером YouTube является Райан (США), заработавший за 2018 год $22 млн, пишет журнал Forbes.

Уточняется, что на YouTube-канал семилетнего Райан подписаны 17,3 млн интернет-пользователей. На втором месте рейтинга актер Джейк Пол (США), заработок которого $21,5 млн при 17,5 млн подписчиков, на третьем — команда Dude Perfect: $20 млн, 36,8 млн подписчиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2018 года. На первом месте оказалась певица Кэти Пэрри из США с $83 млн, заработанными за уходящий год.

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