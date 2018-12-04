Суд отказал голландцу в официальном снижении своего возраста

Амстердам, , 02:31 — REGNUM Суд города Арнем в Нидерландах отказал 69-летнему мужчине Эмилю Рателбанду изменить свой возраст, сообщает Rechtspraak.

Мужчина хотел официально изменить дату рождения на более позднюю — с 1949 года на 1969, чтобы быть более привлекательным в приложении для знакомств. По его мнению, создатели таких приложений дискриминируют его по возрастному признаку и снижают его привлекательность для противоположного пола.

Рателбанд недоумевал, почему в настоящее время позволительно менять имя или пол, но невозможно изменить возраст. Он заявил, что в случае положительного решения суда он готов отказаться от всех своих пенсионных льгот и социальных выплат. Однако суд отказал ему в его просьбе.