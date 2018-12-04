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Несколько жителей Ямала попали в реанимацию после «рыбного дня»

Общество

Всего к врачам обратились шесть человек

Салехард, 4 декабря 2018, 02:30 — REGNUM  Четверо жителей поселка Пурпе (Ямало-Ненецкий автономный округ) попали в реанимацию после употребление рыбы в пищу, сообщает «Север-Пресс».

Всего к врачам обратились шесть человек: они жаловались на рвоту, тошноту, слабость. Пятеро из них являются членами одной семьи. Выяснилось, что продукт питания они купили «с машины».

Комментируя эту информацию, главный врач городской больницы Светлана Боровкова заявила:

«Пациенты поступили с подозрением на ботулизм, четверо из них находятся в реанимационном отделении. Все необходимое лечение получают».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в больницу города Саянска (Иркутская область) попали 13 воспитанников Саянского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, заболевших дизентерией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саянске экстренно госпитализированы 13 детей из дома-интерната

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