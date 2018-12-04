Итальянцам снова подсунули уродливую рождественскую ель в Риме

Рим, , 00:45 — REGNUM На площади Венеция в итальянском Риме установили рождественскую ель, которая расстроила местных жителей своим уродливым видом, сообщает The Local Italy.

По данным портала, изначально предполагалось, что в этом году ель должна скрасить позор от рождественской ели в прошлом году. Однако после того как дерево поставили на площади Венеции, местные жители обнаружили, что оно выглядит еще уродливей, чем прошлогоднее — на нем отсутствует часть ветвей.

https://twitter.com/guido_righini/status/1069556907109752832

Портал отмечает, что, увидев елку, большинство прохожих воскликнуло: «ну вот, опять!». В соцсетях дерево уже получило прозвище «поломанная». Компания, отвечавшая за установку ели, заявила, что некоторые ветви у дерева были спилены для более удобной транспортировки и установки, и вскоре будут приделаны к ели обратно.

Напомним, в прошлом году в Риме на площади Венеция была установлена ель, которая обошлась городу в 50 тыс. евро. С нее осыпались иголки за неделю до Рождества, за что ель получила прозвище «Лысик» среди местных жителей. Некоторые жители ее сравнивали также с туалетным ёршиком.