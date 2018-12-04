В Мордовии покажут документальный фильм о добровольцах России

Саранск, , 00:37 — REGNUM В Саранске и Рузаевке 5 декабря состоится общероссийская премьера документального фильма «#Я волонтер. Истории неравнодушных». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мордовии.

Этот фильм о людях, которые находят время и силы на то, чтобы безвозмездно искать пропавших, тушить пожары, восстанавливать храмы, спасать животных, помогать детям и пожилым по всей России и в самых отдаленных уголках планеты. Документальный фильм создан в рамках проекта #ЯВолонтер.

Героями фильма стали волонтеры из различных фондов и добровольческих организаций. Кроме того, в ленту вошли материалы, которые сняли сами волонтеры — участники множества проектов во всех регионах страны.

В съемках фильма также приняли участие деятели культуры, чье творчество и общественная позиция глубоко связаны с ценностями волонтерства: Дина Корзун — актриса, соучредитель российского благотворительного фонда «Подари жизнь» и учредитель британского благотворительного фонда Gift of Life; актер Алексей Серебряков; актриса и соучредитель благотворительного фонда «Я есть» Ксения Алферова; режиссер Андрей Звягинцев; актриса Варвара Шмыкова; участники музыкальной группы «Грот» Виталий Евсеев и Дмитрий Геращенко.

Премьерный показ картины приурочен к Национальному дню добровольца — 5 декабря.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 2018 год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтера). Об этом заявил президент Владимир Путин 6 декабря 2017 года на торжественном концерте, посвященном первому национальному Дню волонтера.

В течение года число людей, проявляющих интерес к волонтерскому движению, значительно увеличился.

«В декабре прошлого года 7 млн человек рассказали, что они принимали участие в тех или иных добровольческих акциях. А сейчас — год еще не закончился, а в подобных акциях принимали участие уже более 14 млн человек. Их число выросло в два с лишним раза. А количество запросов в поисковых системах «как поучаствовать в волонтерских акциях», «как я могу помочь другим людям» и подобных — вдумайтесь! — возросло в два с половиной раза», — констатировал первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко 3 декабря на площадке ВДНХ в преддверии официального открытия Форума добровольцев.