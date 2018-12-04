Глава ВОЗ: в Конго обойдемся без США

Женева, Швейцария, , 00:01 — REGNUM Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейсус заявил, что международная организация справится без помощи США в борьбе с вирусом Эбола в Конго, 3 декабря передает агентство Associated Press.

«Мы можем мобилизовать другие части и учреждения, у которых нет чрезмерно строгих положений по безопасности», — пояснил глава ВОЗ.

По словам гендиректора ВОЗ, в США и ряде европейских стран действуют принципы безопасности, которые делают проблематичным развертывание экспертов в конфликтных зонах, таких как восточное Конго.

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