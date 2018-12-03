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Более 40% жителей Украины не имеют сбережений

Общество

По данным компании Research & Branding Group

Более 40% жителей Украины не имеют сбережений
Иван Шилов © ИА REGNUM

Киев, 3 декабря 2018, 22:20 — REGNUM  Более 40% опрошенных граждан Украины не имеют сбережений, откладываемых с зарплаты, сообщает 3 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, социологический опрос проводила компания Research & Branding Group. По результатам, 43% граждан Украины не имеют сбережений, 9−10% имеют сбережения, которых хватит на срок от месяца до двух. Еще 8% опрошенным хватит сбережений на срок до четырех месяцев, 5% — на срок до шести месяцев.

Опрос проводился с 16 по 26 ноября 2018 года, в опросе приняли участие 2000 граждан Украины.

Напомним, по данным соцопросов, на Украине среди кандидатов в президенты лидирует экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

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Социологические опросы
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