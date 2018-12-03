Сергей Собянин пересказал миниатюру Comedy Club

Москва, , 22:01 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин изложил юмористическую миниатюру Comedy Club, рассказывая о достоинствах обслуживания в многофункциональных центрах. Запись беседы столичного градоначальника с издателем, известным маркетологом Игорем Манном опубликована 3 декабря на YouTube-канале мэра.

«Я недавно посмотрел Comedy Club, где такая зарисовка: приходит в МФЦ женщина и начинает ругаться. «Сейчас будет длинная очередь!» — нет очереди. Она ругается по поводу того, что её обманывают. Справку ей предоставляют тут же. В конце концов выяснилось, что у неё есть потребность — ругаться. Она пришла поругаться в МФЦ, а не получить услугу! И работник МФЦ начинает говорить на её языке и она, довольная, уходит», — пересказал Собянин.

По его оценке, в реальности МФЦ до такой степени качества пока не доходят, однако представляют из себя «революцию в области государственных услуг».

«Это революция в области государственных услуг. Россия всегда славилась, по классике, начиная с царских времён, что это была вообще отличительная черта российских чиновников — нахамить и взять взятку», — рассказал мэр.

Сейчас власти, отметил Собянин, «сломали эту систему».

«Это действительно была революция, это был вызов, который мы преодолели. Сегодняшняя система МФЦ может конкурировать с любой банковской системой, ресторанных услуг, гостиничных услуг», — уверен глава Москвы.

Отметим, что система МФЦ действует не только в Москве, но и в других регионах России.

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