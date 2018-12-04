Госдума обсудит законопроект о такси

Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 4 декабря, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о регулировании деятельности такси и агрегаторах, сообщает ИА REGNUM.

Прописывается заявительный порядок начала работы диспетчерской такси или агрегатора такси. При этом иностранные организации обязаны осуществлять такую деятельность через обособленное подразделение, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ.

Создаются региональные реестры региональных реестров служб заказа легкового такси, которые будут вести уполномоченные органы субъектов РФ, реестры будут доступны на сайтах региональных властей.

Прописывается порядок работы службы заказа такси. Фрахтовщики, имеющие разрешение на деятельность по перевозке легковых такси, работают на основании договоров.

Водитель, желающий работать в качестве таксиста, должен получить разрешение (выдается на срок минимум пять лет), которое должно быть удостоверено отдельным разрешением на каждое транспортное средство, используемое в качестве легкового такси. При этом запрещается передавать или продавать разрешение, оно должно находиться в салоне и предъявляться по требованию. Прописываются основания для аннулирования такого разрешения — по суду.

Кроме того, закрепляются требования к такси: цветографическая схема на кузове, опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше, наличие таксометра. Автомобиль должен быть зарегистрирован в России.

Предъявляются и требования к водителям: наличие общего водительского стажа не менее трех лет.

Юрлица и ИП должны использовать в качестве такси ТС, допущенные к участию в дорожном движении, обеспечивать техобслуживание, ремонт и предрейсовый контроль технического состояния такси, организовывать проведение обязательных медосмотров водителей такси, следует из документа.

Предполагается, регионы подпишут соглашения, разрешающие работу того или иного такси вне региона «прописки».