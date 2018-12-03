Объявлено, когда решат нехватку медкадров в Калининградской области

Калининград, , 19:19 — REGNUM В некоторых, особенно отдалённых муниципалитетах Калининградской области, не хватает медицинских специалистов. Однако работа по расширению доступности медуслуг населению активно ведётся. Только в 2017—2018 годах в регион было привлечено порядка 150 новых медицинских специалистов. Об этом сегодня, 3 декабря, в ходе прямой линии рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на просьбу одного из жителей командировать в Озёрский район детского зубного врача, Алиханов сказал, что эта проблема в масштабах всего региона должна быть решена в ближайшие несколько лет.

«У нас есть кадровая программа и в следующем году мы её донастраиваем, увеличивая меры поддержки в том числе и тем, кто уезжает в отдалённые муниципалитеты», — сказал губернатор области.

Он также напомнил, что в регионе реализуется программа мобильных поликлиник. Одна уже начала работать, до конца года ожидается получить ещё две.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый поступивший в эксплуатацию лечебно-диагностический комплекс работает на базе тягача с прицепом. Длинна автопоезда — 22 метра, а его стоимость составляет 21,8 млн рублей. Мобильный комплекс был создан специально по заказу регионального минздрава.

Комплекс оборудован цифровым маммографом, работают кабинеты оториноларинголога, офтальмолога, акушера-гинеколога с современным аппаратом УЗ-диагностики. Подчёркивается возможность менять профиль специалистов в зависимости от текущей потребности пациентов.

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