Юбилей Липецкой области отпразднуют в стиле «Октоберфеста»

Липецк, , 18:39 — REGNUM Юбилей Липецкой области — 65 лет со дня основания — отпразднуют в стиле баварского «Октоберфеста». Об этом временно исполняющий главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил в интервью РИА «Новости».

"На носу у нас большой праздник — 65-летие Липецкой области. В Баварии есть Октоберфест, когда из окрестных деревень жители везут свою продукцию на фестиваль. Мы хотим, чтобы жители всех районов Липецкой области приехали со своими дарами. Чтобы были музыканты и народные гулянья. Мы планируем организовать множество точек, где люди смогут повеселиться и отметить этот праздник. Много выступлений, концертов. Мы готовим праздничную иллюминацию. И не только в Липецке, но и в районах», — рассказал Игорь Артамонов.

Также врио главы региона рассказал о возможностях, которые видит для развития туризма в регионе: базы отдыха, рыболовные базы. При этом туризм в области должен быть эксклюзивным и предлагать гостям нечто особенное. В Липецкой области популярностью у туристов пользуется старинная усадьба Скорняково-Архангельское, восстановленная инвестором. По мнению Артамонова, этот тренд в регионе можно развивать.

«У нас есть еще восемь усадеб: шесть регионального значения и две федерального. Мы будем рады, если компании будут приезжать и вкладываться в реставрацию. Русские усадьбы очень красивые», — заключил врио главы Липецкой области.