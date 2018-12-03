В Липецке достройкой домов для обманутых дольщиков займется новое юрлицо

Липецк, , 18:37 — REGNUM Руководство Публичного Акционерного Общества «Орёлстрой» приняло решение о регистрации ООО «ОДСК ЛИПЕЦК». Как сообщила пресс-служба областной администрации, новая компания, зарегистрированная на прошедшей неделе, начнет работу в Липецке в качестве генерального подрядчика и продолжит строительство в микрорайонах «Елецкий» и «Европейский».

Данный шаг сделан в рамках плана взаимодействия администрации Липецкой области и ПАО «Орёлстрой», вошедшего в активную фазу с октября 2018 года. Представители холдинга подтвердили, что регистрация нового юридического лица не повлияет на планы по застройке микрорайонов, находящихся в зоне его ответственности, и, в частности, по достройке «проблемных» домов. При этом ООО «ОДСК ЛИПЕЦК» станет еще одним источником поступления средств в бюджет Липецкой области.

Соглашение, предусматривающее завершение строительства «проблемных» домов в микрорайонах «Елецкий» и «Европейский», врио главы региона Игорь Артамонов и председатель Совета директоров группы компаний ПАО «Орёлстрой» Александр Рогачев заключили 19 октября. Компания является крупнейшим застройщиком жилья и коммерческой недвижимости в Орловской области с 75-летней историей. Основные направления деятельности — жилищное и промышленное строительство, объекты социальной инфраструктуры, реконструкция исторических зданий, строительство административных зданий.

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