В Курске на убийцу домашней собаки завели третье уголовное дело

Курск, , 18:34 — REGNUM В Курске 59-летний мужчина, подозреваемый в убийстве домашней собаки и порче имущества, стал фигурантом третьего уголовного дела. Как сообщил депутат горсобрания Курска Дмитрий Гулиев, мужчину также подозревают в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

«Друзья, новость по ЧП с убийством собаки: несколько дней назад в отношении подозреваемого было возбуждено третье уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», — написал депутат на своей странице в соцсети.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 59-летний курянин 18 ноября который убил собаку, гулявшую в наморднике в сопровождении хозяйки. Он объяснил свои действия тем, что собака его напугала, и он впал в состояние «аффекта». Однако тот факт, что у мужчины при себе был нож, и что он сам побежал добивать раненое животное, навёл курян на мысли, что, если бы мужчине не помешали, он мог бы расправиться и с другими собаками, которые гуляли на площадке. Более того, куряне считают, что для людей мужчина с оружием и в состоянии «аффекта» также представлял опасность.

В отношении мужчины ранее были возбуждены уголовные дела по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В интернете появилась петиция с требованием наказать мужчину по всей строгости закона, а депутат Дмитрий Гулиев напомнил о необходимости усовершенствовать законодательство об обращении с животными.

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