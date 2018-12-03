Управление ЖКХ Липецкой области через суд обязали выдать квартиры сиротам

Липецк, , 17:57 — REGNUM В Липецкой области благодаря прокуратуре трое сирот получили ключи от новых квартир. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В прокуратуру обратилась местная жительница, имеющая статус сироты. В 2002 году мать девушки была лишена родительских прав, в том же году скончался её отец. Девочка воспитывалась в детском доме, после выхода из которого жила в съемных квартирах. Её поставили на жилищный учет, но отдельным жильём так и не обеспечили.

По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием обязать управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области без очереди предоставить сироте благоустроенное жилое помещение, соответствующее санитарно-техническим требованиям. Аналогичные требования были выдвинуты в отношении ещё двух жителей областного центра из числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым также длительное время не выдавали квартир.

Исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме, трое сирот получили ключи от благоустроенных однокомнатных квартир в новых микрорайонах города. Качество предоставленного жилья было проверено прокуратурой.