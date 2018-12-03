Мэрия Екатеринбурга получила предостережение из-за скандала с филармонией

Екатеринбург, , 18:06 — REGNUM Предостережение о недопустимости нарушения закона в связи с возможным строительством нового корпуса Свердловской государственной филармонии объявлено заместителю главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексею Бирюлину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокурорское реагирование произведено в целях предупреждения нарушений требований жилищного, земельного, градостроительного законодательства при утверждении документации по планировке территории в границах улиц Клары Цеткин-Тургенева-Первомайская-Карла Либкнехта, а также прав граждан, проживающих в вышеуказанном жилом доме», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уточняется, что документация по планировке на данный момент не утверждена, а надзорные органы продолжают проверочные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что готовится строительство нового корпуса Свердловской государственной филармонии, из-за чего могут снести дом №40 по улице Карла Либкнехта, появилась в августе 2018 года. Ряд жителей дома создали инициативную группу, требуя сохранить здание.

Были проведены общественные слушания, на которых активисты высказали свою позицию, но в итоге получили ответ, что в случае реализации проекта учёт мнения жильцов не представляется возможным. В итоге инициативная группа сделала запросы в различные контрольные и надзорные органы, руководству филармонии, а также в вышестоящие инстанции с требованием разобраться в ситуации и прояснить позицию.

Отметим, что директор компании «Захи Хадид», которая занималась подготовкой проекта нового здания Свердловской государственной филармонии, Кристос Пассас ранее заявил, что в техническом задании по реконструкции Свердловской филармонии дом №40 по улице Карла Либкнехта отсутствовал.

Добавим, что в проекте бюджета на 2019 год предусмотрены средства на реконструкцию здания филармонии.

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