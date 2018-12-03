Жителей Дагестана просят не пить воду из-под крана

Махачкала, , 17:39 — REGNUM Жителей Дагестана предупреждают об опасности употребления сырой воды из-под крана. Специалисты утверждают, что она может быть заражена острой кишечной инфекцией. Об этом министерство здравоохранения республики информирует население в социальной сети Instagram, передаёт 3 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что обильные дожди, прошедшие в республике в минувшие выходные, могут стать причиной повышения концентрации кишечной палочки. Грязная вода, как утверждает ведомство, могла попасть в канал имени Октябрьской революции. Населению в связи с этим рекомендовано пить только кипяченую и бутилированную воду.

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Напомним, что случаи массового заражения кишечной инфекцией при употреблении воды в Дагестане случаются ежегодно. Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года более 30 жителей села Арани Хунзахского района республики, большинство из которых — дети, были госпитализированы после того, как выпили воды из-под крана.

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Наиболее массовое заражение в республике за последние годы, вызванное употреблением сырой воды, произошло в октябре 2016 года. С симптомами острой кишечной инфекции были госпитализированы почти 700 жителей Махачкалы. Причиной происшествия стало недостаточное хлорирование питьевой воды. Ситуацию также усугубили ливни и затопление Миатлинского водозабора.