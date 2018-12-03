СК начал проверку по факту смерти 18-летнего футболиста «Локомотива»

Москва, , 17:37 — REGNUM Следственный комитет проводит проверку по факту игрока молодёжного состава футбольного клуба «Локомотив» Алексея Ломакина. Об этом сообщила агентству «Москва» помощник главы столичного управления ведомства Юлия Иванова.

По её словам, при осмотре тела погибшего юноши были обнаружены ссадины на лице. «Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала представитель СК.

Как передавало ИА REGNUM, 2 декабря тело 18-летнего Алексея Ломакина было найдено на улице Борисовские пруды в Москве. Двумя днями ранее мать молодого спортсмена обратилась в полицию с заявлением о его исчезновении.

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