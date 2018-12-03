Дело об увольнении главврача Новгородской областной больницы дошло до суда

Великий Новгород, , 17:28 — REGNUM Бывший главный врач Новгородской областной клинической больницы Алла Хорошевская оспорит свою отставку в суде. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на 6 декабря 2018 года в Новгородском районном суде назначено рассмотрение иска Хорошевской к областной больнице и министерству здравоохранения Новгородской области.

Алла Хорошевская считает своё увольнение незаконным и требует восстановления в должности.

Кроме того, на 6 декабря в Новгородском районном суде состоится рассмотрение ещё одного дела, связанного с увольнением Хорошевской: региональный минздрав оспаривает постановление Государственной инспекции труда в Новгородской области, которая признала увольнения главврача больницы незаконным.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алла Хорошевская, руководившая крупнейшим медицинским учреждением региона с февраля 2009 года, была отправлена в отставку 15 октября 2018 года. В защиту Хорошевской выступили коллектив больницы и 18 общественных организаций региона. Решение о смене главврача областной больницы региональный министр здравоохранения Антонина Саволюк объяснила ростом смертности среди жителей области от сердечно-сосудистых заболеваний. С 28 ноября 2018 года исполняющим обязанности главного врача Новгородской областной клинической больницы назначен 38-летний врач из Санкт-Петербурга Илья Кяльвияйнен.

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